Луонго — о голе Овечкина-младшего в его ворота: он застал меня врасплох
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ Роберто Луонго прокомментировал гол четырёхлетнего Сергея Овечкина в конкурсе на самый эффектный буллит в рамках Матча звёзд НХЛ. Вратарь противостоял Овечкину-младшему, Овечкину-старшему и канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Я знаю, что его папа — тот ещё снайпер, поэтому, когда шайба пришла к нему на клюшку, я был готов к броску, но на самом деле он сделал ложное движение, так что это застало меня немного врасплох (смеётся)», — приводит слова Луонго Washington Hockey Now.
Напомним, 43-летний канадский вратарь завершил карьеру в 2019 году. В Национальной хоккейной лиге Луонго выступал за «Флориду Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
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