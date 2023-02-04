Игорь Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Нижегородцы открыли счёт под занавес первого периода. Тем не менее к середине второго игрового отрезка «Торпедо» уже уступало — 1:2. Ближе к концу периода подопечные Ларионова отыгрались. На старте третьего игрового отрезка нижегородцы забили ещё раз — усилиями Александра Дарьина.

«Мы посвящаем победу Владимиру Астафьеву, игроку, чей стяг сегодня был поднят под своды ледового дворца. Игроку-рекордсмену по количеству проведённых сезонов в «Торпедо». Всегда непросто играть после таких церемоний. Возможно, именно поэтому начало было не самое активное. Но концовка получилась яркая. Мы понимали, что для минского «Динамо» сейчас каждый матч как седьмой матч плей-офф. Выиграли сложный матч.

Александр Дарьин получил шлем лучшего игрока команды в раздевалке, но сегодня трудно назвать героев. Он начал очень ярко, и это придало ему уверенности на весь матч. Мы рады, что одного хлопца мы вернули в состав. Ждём остальных в ближайшее время.

Для многих наших хоккеистов попадание в плей-офф за 10 туров до конца чемпионата что-то новое. Поэтому невольно возникает ощущение, когда выходим на матч и знаем соперника, что проигрыш — не такая большая проблема. С этим связано, что была какая-то психологическая успокоенность команды. И, конечно, есть усталость, которая накопилась за эти шесть матчей. Но, какими бы уставшими мы ни были, надо полностью отдавать себя игре, на которую болельщики пришли поддерживать команду», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.