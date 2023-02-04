Макдэвид поделился мнением о противостоянии Овечкина и Кросби

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о многолетнем противостоянии между российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они в некотором роде выросли вместе. У них было множество отличных битв в плей-офф, и они оба выигрывали. Было действительно здорово наблюдать за этой битвой в качестве фаната.



Увидеть, насколько они уважают друг друга, — это здорово», — приводит слова Макдэвида TSN.

Отметим, что Овечкин и Кросби пришли в Национальную хоккейную лигу в одном сезоне — 2005/2006. За это время канадский форвард трижды приводил «Питтсбург» к Кубку Стэнли, Овечкин лишь раз выигрывал трофей вместе с «Вашингтоном».

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