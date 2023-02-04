Марнер: это было безумие — просто битва между Кросби и Ови, ненависть в начале их карьеры

Лидер и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер поделился мнением о многолетнем противостоянии между российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и канадским форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Хоккеист «кленовых листьев» вспомнил встречу плей-офф 2009 года, когда оба оформили по хет-трику.

«На самом деле это было безумие — просто битва между ними, ненависть в начале их карьеры. По-прежнему, вероятно, одни из моих самых любимых матчей всех времён — их противостояния. Сумасшествие», — приводит слова Марнера TSN.

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Торонто» принял участие в 52 встречах, в которых забросил 19 шайб и отдал 41 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 60 очков.