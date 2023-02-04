НХЛ проведёт несколько встреч следующего сезона в Австралии, Матч звёзд пройдёт в Торонто

НХЛ собирается провести несколько матчей сезона-2023/2024 в Австралии. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал журналист The Fourth Period Давид Паньотта.
«НХЛ проведёт встречи в Австралии в начале сезона-2023/2024. Логистика по-прежнему прорабатывается вместе с командами. «Бостон» и «Лос-Анджелес» всё ещё находятся среди команд, которые могут отправиться на эти матчи. Работа в процессе, но ожидайте анонсов, как только все детали будут проработаны», — говорится в сообщении.
Отметим, что среди 32 команд НХЛ есть лишь один австралийский хоккеист — форвард «Сент-Луис Блюз» Натан Уокер, родившийся в Уэльсе, но выросший в Сиднее.
Кроме того, стало известно, что Матч звёзд НХЛ 2024 года пройдёт в Торонто. Об этом сообщил журналист Франк Серавалли в «Твиттере». Мероприятие запланировано на 2 и 3 февраля 2024 года. Это решение подтвердил комиссионер Национальный хоккейной лиги Гэри Беттмэн.
- 4 февраля 2023
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