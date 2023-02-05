Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский и вышел в финал. Тарасенко набрал четыре очка

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась первая полуфинальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 6:4 (3:2, 3:2).

В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон и Клейтон Келлер, оформившие по дублю, а также Сет Джонс и Владимир Тарасенко. Российский нападающий к шайбе прибавил три результативные передачи.

За Тихоокеанский дивизион отличились Коннор Макдэвид, Эрик Карлссон, а также Элиас Петтерссон, оформивший дубль.

Таким образом, Центральный дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет с победителем пары Атлантический дивизион — Столичный дивизион.