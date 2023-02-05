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Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский и вышел в финал. Тарасенко набрал четыре очка

Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский и вышел в финал. Тарасенко набрал четыре очка
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась первая полуфинальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 6:4 (3:2, 3:2).

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
04 февраля 2023, суббота. 23:00 МСК
Тихоокеанский дивизион
Окончен
4 : 6
Центральный дивизион
0:1 Маккиннон (Рантанен) – 03:15 (3x3)   1:1 Макдэвид (Карлссон) – 03:48 (3x3)   1:2 Джонс (Тарасенко) – 06:52 (3x3)   2:2 Петтерссон (Хорват, Фиала) – 07:55 (3x3)   2:3 Маккиннон (Рантанен) – 08:38 (3x3)   2:4 Келлер (Тарасенко, Джонс) – 10:18 (3x3)   2:5 Тарасенко (Келлер) – 15:32 (3x3)   3:5 Петтерссон (Фиала) – 16:22 (3x3)   4:5 Карлссон (Драйзайтль) – 17:27 (3x3)   4:6 Келлер (Джонс, Тарасенко) – 18:07 (3x3)

В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон и Клейтон Келлер, оформившие по дублю, а также Сет Джонс и Владимир Тарасенко. Российский нападающий к шайбе прибавил три результативные передачи.

За Тихоокеанский дивизион отличились Коннор Макдэвид, Эрик Карлссон, а также Элиас Петтерссон, оформивший дубль.

Таким образом, Центральный дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет с победителем пары Атлантический дивизион — Столичный дивизион.

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