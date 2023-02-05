«Ванкувер» вызвал из АХЛ российского нападающего Василия Подколзина

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин сообщил, что российский нападающий Василий Подколзин был вызван в основную команду НХЛ из клуба АХЛ «Абботсфорд Кэнакс».
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился только тремя результативными передачами при отсутствии заброшенных шайб. В среднем за матч Подколзин проводил на льду 12 минут 46 секунд, его показатель полезности составил «-2».
В середине ноября россиянин подрался с нападающим «Бостона» Гриром. В том поединке Подколзин получил травму лица, в результате чего был вынужден пропустить несколько матчей канадской команды. После восстановления от травмы Василий вернулся в состав «Ванкувера», но сыграл только один матч и был отправлен в запас, а оттуда — в АХЛ.
В составе «Абботсфорд Кэнакс» Подколзин в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах, набрав 18 (7+11) очков при показателе полезности «+2».
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