Сидни Кросби забил на Матче звёзд НХЛ с передачи Александра Овечкина. Видео

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходит второй полуфинал Матча звёзд НХЛ, в котором сборная Атлантического дивизиона встречается с командой Столичного дивизиона.
Автором одной из шайб в первом периоде матча в составе Столичного дивизиона стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отличившийся с передачи российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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Во второй десятиминутке дуэт Кросби и Овечкина повторил это событие — Овечкин вновь ассистировал Сидни, а вскоре россиянин отличился и сам, причём в список ассистентов попал Кросби.
Напомним, в первом полуфинале Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 6:4 (3:2, 3:2).
Центральный дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет с победителем пары Атлантический дивизион — Столичный дивизион.
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