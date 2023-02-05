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Овечкин прокомментировал голевую передачу на Кросби во время матча звёзд НХЛ

Овечкин прокомментировал голевую передачу на Кросби во время матча звёзд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал голевую передачу на форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во время второго полуфинала Матча звёзд НХЛ, в котором сборная Атлантического дивизиона встречалась с командой Столичного дивизиона (10:6).

«Это здорово. Кросби усердно работает. Он вступил в битву и выиграл её. Я вернул ему шайбу», — приводит слова Овечкина журналист Ян Холланд в своём «твиттере».

Овечкин и Кросби выступают в составе Столичного дивизиона.

Напомним, в первом полуфинале Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 6:4 (3:2, 3:2).

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