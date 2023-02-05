Овечкин прокомментировал голевую передачу на Кросби во время матча звёзд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал голевую передачу на форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во время второго полуфинала Матча звёзд НХЛ, в котором сборная Атлантического дивизиона встречалась с командой Столичного дивизиона (10:6).

«Это здорово. Кросби усердно работает. Он вступил в битву и выиграл её. Я вернул ему шайбу», — приводит слова Овечкина журналист Ян Холланд в своём «твиттере».

Овечкин и Кросби выступают в составе Столичного дивизиона.

Напомним, в первом полуфинале Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Центральный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 6:4 (3:2, 3:2).