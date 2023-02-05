Атлантический дивизион обыграл Столичный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ. У Овечкина 1+2

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась вторая полуфинальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 10:6 (4:3, 6:3).
В составе победителей хет-триком отметился Мэттью Ткачук, дубли на счету Дилана Ларкина и Ника Судзуки. По одному разу отличились Брэди Ткачук, Никита Кучеров и Давид Пастрняк.
За Столичный дивизион хет-трик оформил Джонни Годро, дубль на счету Сидно Кросби (оба раза ему ассистировал Александр Овечкин). Российский капитан «Вашингтона» также отметился заброшенной шайбой.
Таким образом, Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.
- 5 февраля 2023
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:55
-
00:19
-
00:06
-
00:03
- 4 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:29
-
22:10
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:16
-
20:58
-
20:33
-
20:10
-
19:55
-
19:35
-
19:23
-
18:58
-
18:36
-
18:09
-
17:58
-
17:40
-
17:18
-
16:57
-
16:32
-
16:19