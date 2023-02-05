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Атлантический дивизион обыграл Столичный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ. У Овечкина 1+2

Атлантический дивизион обыграл Столичный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ. У Овечкина 1+2
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась вторая полуфинальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 10:6 (4:3, 6:3).

В составе победителей хет-триком отметился Мэттью Ткачук, дубли на счету Дилана Ларкина и Ника Судзуки. По одному разу отличились Брэди Ткачук, Никита Кучеров и Давид Пастрняк.

За Столичный дивизион хет-трик оформил Джонни Годро, дубль на счету Сидно Кросби (оба раза ему ассистировал Александр Овечкин). Российский капитан «Вашингтона» также отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.

НХЛ - Матч Звёзд. 1/2 финала
05 февраля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Атлантический дивизион
Окончен
10 : 6
Столичный дивизион
1:0 Ткачук (Барков, Ткачук) – 00:36 (3x3)   2:0 Ларкин (Ткачук, Ткачук) – 04:08 (3x3)   2:1 Годро (Панарин) – 05:20 (3x3)   2:2 Годро (Панарин) – 05:40 (3x3)   2:3 Кросби (Овечкин) – 06:19 (3x3)   3:3 Ткачук (Ткачук, Барков) – 06:59 (3x3)   4:3 Судзуки (Марнер, Улльмарк) – 07:55 (3x3)   4:4 Годро (Панарин) – 10:25 (3x3)   4:5 Кросби (Овечкин) – 11:58 (3x3)   4:6 Овечкин (Фокс, Кросби) – 12:20 (3x3)   5:6 Ткачук (Марнер, Ларкин) – 13:49 (3x3)   6:6 Кучеров (Марнер) – 14:31 (3x3)   7:6 Судзуки (Пастрняк, Далин) – 15:51 (3x3)   8:6 Ткачук (Барков, Ткачук) – 16:49 (3x3)   9:6 Ларкин – 19:00 (en)   10:6 Пастрняк – 19:47 (3x3)
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