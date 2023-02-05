Атлантический дивизион обыграл Столичный и вышел в финал Матча звёзд НХЛ. У Овечкина 1+2

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась вторая полуфинальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион. Подопечные Питера Дебура оказались сильнее со счётом 10:6 (4:3, 6:3).



В составе победителей хет-триком отметился Мэттью Ткачук, дубли на счету Дилана Ларкина и Ника Судзуки. По одному разу отличились Брэди Ткачук, Никита Кучеров и Давид Пастрняк.



За Столичный дивизион хет-трик оформил Джонни Годро, дубль на счету Сидно Кросби (оба раза ему ассистировал Александр Овечкин). Российский капитан «Вашингтона» также отметился заброшенной шайбой.



Таким образом, Атлантический дивизион вышел в финал Матча звёзд. Там команда сыграет со сборной Центрального дивизиона, ранее обыгравшей команду Тихоокеанского дивизиона.