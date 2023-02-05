Атлантический дивизион обыграл Центральный и выиграл Матч звёзд НХЛ. У Кучерова два очка

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась финальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Центральный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 7:5 (3:0, 4:5).



В составе победителей хет-триком отметился Дилан Ларкин. По одной шайбе на свой счёт записали Никита Кучеров, Давид Пастрняк, Мэттью Ткачук и Расмус Далин. Помимо этого, Кучеров отметился голевой передачей.



За Центральный дивизион забитыми голами отметились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар.



Российский вратарь Андрей Василевский пробыл в воротах Атлантического дивизиона весь второй период матча, пропустив пять шайб.



Таким образом, Атлантический дивизион стал победителем Матча звёзд.