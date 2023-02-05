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Атлантический дивизион обыграл Центральный и выиграл Матч звёзд НХЛ. У Кучерова два очка

Атлантический дивизион обыграл Центральный и выиграл Матч звёзд НХЛ. У Кучерова два очка
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончилась финальная встреча Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в которой Атлантический дивизион обыграл Центральный дивизион. Подопечные Джима Монтгомери оказались сильнее со счётом 7:5 (3:0, 4:5).

В составе победителей хет-триком отметился Дилан Ларкин. По одной шайбе на свой счёт записали Никита Кучеров, Давид Пастрняк, Мэттью Ткачук и Расмус Далин. Помимо этого, Кучеров отметился голевой передачей.

За Центральный дивизион забитыми голами отметились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар.

Российский вратарь Андрей Василевский пробыл в воротах Атлантического дивизиона весь второй период матча, пропустив пять шайб.

Таким образом, Атлантический дивизион стал победителем Матча звёзд.

НХЛ - Матч Звёзд. Финал
05 февраля 2023, воскресенье. 01:30 МСК
Центральный дивизион
Окончен
5 : 7
Атлантический дивизион
0:1 Ткачук (Ткачук) – 00:37 (3x3)   0:2 Кучеров (Марнер, Ткачук) – 04:05 (3x3)   0:3 Ларкин (Марнер) – 09:17 (3x3)   0:4 Ларкин (Марнер, Кучеров) – 12:03 (3x3)   1:4 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 14:05 (3x3)   1:5 Пастрняк – 17:13 (3x3)   2:5 Робертсон (Моррисси) – 18:46 (3x3)   2:6 Ларкин – 18:54 (3x3)   3:6 Келлер – 19:07 (3x3)   3:7 Далин (Барков) – 19:24 (3x3)   4:7 Маккиннон (Макар) – 19:39 (3x3)   5:7 Макар (Маккиннон) – 19:52 (3x3)
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