Форвард «Вегаса»: похоже на то, что Овечкин сделан в лаборатории
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Чандлер Стивенсон, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», высказался о российском нападающем Александре Овечкине.
«Когда я играл с ним, я никогда не видел, чтобы его сбили с ног. Немного шокирует, какой он на самом деле большой. Это почти похоже на то, что он сделан в лаборатории. Он сидит рядом с полностью одетыми парнями и выглядит крупнее их, даже когда на них надеты наплечники», — приводит слова Стивенсона Washington Post.
Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата российский нападающий забил 32 гола и 22 результативные передачи в 52 матчах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У рекордстмена Уэйна Гретцки 894 гола.
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