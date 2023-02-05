Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вегаса»: похоже на то, что Овечкин сделан в лаборатории

Форвард «Вегаса»: похоже на то, что Овечкин сделан в лаборатории
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Чандлер Стивенсон, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Когда я играл с ним, я никогда не видел, чтобы его сбили с ног. Немного шокирует, какой он на самом деле большой. Это почти похоже на то, что он сделан в лаборатории. Он сидит рядом с полностью одетыми парнями и выглядит крупнее их, даже когда на них надеты наплечники», — приводит слова Стивенсона Washington Post.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата российский нападающий забил 32 гола и 22 результативные передачи в 52 матчах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. У рекордстмена Уэйна Гретцки 894 гола.

«Лучший гол вечера!» Буллит сына Овечкина привёл Америку в восторг «Лучший гол вечера!» Буллит сына Овечкина привёл Америку в восторг
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023