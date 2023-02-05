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Овечкин — о Матче звёзд НХЛ: мы были с Кросби в одной команде, это очень приятный момент

Овечкин — о Матче звёзд НХЛ: мы были с Кросби в одной команде, это очень приятный момент
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от игры в одной команде с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби на Матче звёзд НХЛ.

«Отличный уикенд. Было большое количество забавных моментов, большое количество тёплых воспоминаний. Мне понравилось, моим детям и всей семье тоже. Я думаю, нам с Кросби весело играть вместе, а не друг против друга. Сейчас мы были в одной команде, это особенный и очень приятный момент», — цитирует россиянина официальный сайт NHL.

Овечкин и Кросби выступали за сборную Столичного дивизиона, которая уступила Атлантическому дивизиону (6:10) в полуфинале. Овечкин сумел забросить одну шайбу и сделал два ассиста. В активе Кросби — дубль и одна результативная передача. 35-летний канадский хоккеист забросил обе шайбы с передачи Овечкина.

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