Кросби — об игре с Овечкиным на Матче звёзд: не ожидал, что он будет отдавать пас мне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о впечатлениях от игры в одной команде с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на Матче звёзд НХЛ.
«Честно говоря, в паре случаев не ожидал, что Овечкин будет пасовать на меня (смеётся)… Он был достаточно добр и сделал голевые пасы на меня», — приводит слова Кросби официальный твиттер-аккаунт «Питтсбург Пингвинз».
Овечкин и Кросби играли за сборную Столичного дивизиона, которая уступила Атлантическому дивизиону (6:10) в полуфинале. Овечкин сумел забросить одну шайбу и сделал два результативных паса. В активе Кросби — дубль и один ассист. 35-летний канадец забросил обе шайбы с передачи Овечкина.
Победителем Матча звёзд НХЛ стала команда Атлантического дивизиона, которая оказалась сильнее Центрального дивизиона (7:5) в финале.
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