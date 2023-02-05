Василевский: всегда будут споры, кто лучше — Овечкин или Кросби. Сегодня они играли вместе
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Российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский поделился эмоциями от игры против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. Хоккеисты встретились в рамках Матча звёзд НХЛ между командами Столичного и Атлантического дивизионов. Матч завершился со счётом 10:6 в пользу Атлантического дивизиона.
«Всегда есть споры об Овечкине и Кросби, кто из них лучше. Теперь они были в одной команде, и я играл против них обоих. К сожалению, я не лучшим образом справился с ними (смеётся), но мне грех жаловаться», — цитирует Василевского пресс-служба «Питтсбурга».
В прошедшем матче Кросби забросил две шайбы с передач Овечкина и один раз ассистировал россиянину. Оба хоккеиста набрали по три очка.
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