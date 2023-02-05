Капризов не стал участвовать в конкурсах, завершив Матч звёзд без очков с полезностью «-3»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отказался участвовать в конкурсах Матча звёзд, хотя был заявлен в соревновании на скорость. В двух матчах за Центральный дивизион россиянин очков не набрал, он завершил звёздный уикенд с показателем полезности «-3». Журналист Марк Лазерус саркастически пошутил, что Капризов «наслаждался» пребыванием на Матче звёзд.

«Он был суперсчастлив участвовать в Матче звёзд», — саркастично подметил журналист в соцсети.

Капризов принял участие в своём втором Матче звёзд в составе Центрального дивизиона, проигравшего в финале Атлантическому дивизиону со счётом 5:7. В прошлом году россиянин участвовал в конкурсе на самый эффектный буллит, переодевшись в Александра Овечкина и исполнив бросок его клюшкой.