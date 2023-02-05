Гол и ассист Кучерова в финале Матча звёзд НХЛ, фиаско «Арсенала» в АПЛ. Главное к утру
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Два очка нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова помогли Атлантическому дивизиону обыграть Центральный в финальной встрече Матча звёзд НХЛ, в 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», находившемуся в зоне вылета, Фёдор Емельяненко проиграл свой прощальный бой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Атлантический дивизион обыграл Центральный и выиграл Матч звёзд НХЛ. У Кучерова два очка.
- «Арсенал» сенсационно уступил в гостях «Эвертону». Это второе поражение за сезон.
- Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко и сохранил пояс чемпиона в тяжёлом весе.
- Агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку.
- Голы Месси и Хакими принесли «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой».
- «Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде.
- «Торпедо» одержало шестую победу подряд, обыграв минское «Динамо».
- «Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ.
- Источник: Костомарову грозит ампутация левой ноги.
- Стал известен соперник «Реала» в полуфинале КЧМ.
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