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Гол и ассист Кучерова в финале Матча звёзд НХЛ, фиаско «Арсенала» в АПЛ. Главное к утру

Гол и ассист Кучерова в финале Матча звёзд НХЛ, фиаско «Арсенала» в АПЛ. Главное к утру
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Два очка нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова помогли Атлантическому дивизиону обыграть Центральный в финальной встрече Матча звёзд НХЛ, в 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», находившемуся в зоне вылета, Фёдор Емельяненко проиграл свой прощальный бой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Атлантический дивизион обыграл Центральный и выиграл Матч звёзд НХЛ. У Кучерова два очка.
  2. «Арсенал» сенсационно уступил в гостях «Эвертону». Это второе поражение за сезон.
  3. Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко и сохранил пояс чемпиона в тяжёлом весе.
  4. Агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку.
  5. Голы Месси и Хакими принесли «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой».
  6. «Амур» одержал волевую победу в матче с «Авангардом», забросив три шайбы в третьем периоде.
  7. «Торпедо» одержало шестую победу подряд, обыграв минское «Динамо».
  8. «Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ.
  9. Источник: Костомарову грозит ампутация левой ноги.
  10. Стал известен соперник «Реала» в полуфинале КЧМ.
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