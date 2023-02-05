Гол и ассист Кучерова в финале Матча звёзд НХЛ, фиаско «Арсенала» в АПЛ. Главное к утру

Два очка нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова помогли Атлантическому дивизиону обыграть Центральный в финальной встрече Матча звёзд НХЛ, в 22-м туре чемпионата Англии «Арсенал» неожиданно проиграл «Эвертону», находившемуся в зоне вылета, Фёдор Емельяненко проиграл свой прощальный бой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».