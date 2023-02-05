Капризов: Матч звёзд был особенным, потому что в нём участвовало много русских ребят
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил, что нынешний Матч звёзд НХЛ стал для него особенным из-за большого количества русских хоккеистов, с которыми удалось пообщаться.
«В этом году Матч звёзд был немного особенным, потому что в нём участвовало много русских хоккеистов, с которыми я общался. Овечкин попросил присмотреть за его сыном. Сергей постоянно спрашивал меня, когда его очередь исполнять буллит. Мы жили в одном отеле с Шестёркиным и Сорокиным. Ходили со всеми русскими ребятами на ужин», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».
Капризов не принял участия в конкурсе Матча звёзд на скорость. В двух матчах за Центральный дивизион россиянин очков не набрал, он завершил звёздный уикенд с показателем полезности «-3».
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