Капризов объяснил, почему не участвовал в конкурсе Матча звёзд на скорость

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил, что участие в Матче звёзд дало ему необходимую перезагрузку как в психологическом, так и в физическом плане для подготовки ко второй части сезона НХЛ, и объяснил, почему не принял участие в конкурсе на скорость.

«Почему не участвовал в конкурсе на скорость? Я не знаю (смеётся). Конечно, я не самый быстрый хоккеист, но я был готов к конкурсу. Но в последний момент ко мне подошли организаторы и сказали, что я не участвую. Вот и всё.

Я думаю, это хороший перерыв на отдых для меня. В этом году я играю немного нестабильно по сравнению с прошлым сезоном, присутствуют взлёты и падения. Это хороший шанс перезагрузиться и подготовиться ко второй части сезона», — цитирует Капризова пресс-служба «Миннесоты».

В двух матчах за Центральный дивизион россиянин очков не набрал и завершил звёздный уикенд с показателем полезности «-3».