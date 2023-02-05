Гретцки: я разглядел способности Овечкина, когда он был совсем юным

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки рассказал, что разглядел невероятные способности российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, ещё когда тот был очень молодым.

«Я пристально следил за ним на МЧМ. Он был одним из трёх игроков на моей памяти с уникальной способностью быть необычайно силовым игроком, обладать хоккейным чутьём. Два других игрока на этом уровне – Горди Хоу и Марк Мессье. Так что я разглядел его способности, когда он был совсем юным», — цитирует Гретцки ESPN.

Отметим, что сейчас 37-летний российский нападающий занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Сейчас на счету Овечкина 812 голов, он отстаёт от Уэйна Гретцки (894) на 82 шайбы.