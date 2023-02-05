«У него нет слабых мест». Кросби восхитился игрой фаворита драфта НХЛ — 2023

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о фаворите предстоящего драфта НХЛ – 2023 канадском 17-летнем нападающем Конноре Бедарде.
«К нему приковано столько же внимания, сколько было к другому Коннору [Макдэвиду]. Он продолжает оправдывать ожидания. Они высоки, но вы видите, как он играет и какие результаты показывает.
Мы с ним тренировались прошедшим летом. У него нет слабых мест. Очень круто, что в этом возрасте игрок может так доминировать. Он ищет новые вызовы. В таком положении это может быть непросто. На него оказывается большое давление, очень многие следят за его выступлениями. Его будут критиковать и пытаться сломать его игру. Я думаю, что он только рад всему этому. Это важно, потому что дальше легче не будет», – цитирует Кросби TSN.
В текущем сезоне 17-летний Бедард набрал 90 (44+46) очков в 37 играх за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Форвард стал победителем МЧМ-2023 со сборной Канады. Бедард стал лучшим бомбардиром турнира с 23 (9+14) очками в семи матчах.
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