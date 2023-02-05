Гришин — о своей отставке: спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду

Игорь Гришин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Спартака» и поблагодарил руководство и болельщиков московского клуба.
«Я благодарен руководству ХК «Спартак» за возможность поработать на самом высоком уровне, в команде КХЛ. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал команду. И, конечно, от всей души благодарю наш коллектив, игроков, тренеров, персонал и менеджеров. В ХК «Спартак» много молодых талантливых ребят, и я рад продолжить работу с ними в системе клуба», — цитирует Гришина пресс-служба московского клуба.
Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Московский клуб под его руководством начал с восьми побед в девяти матчах. Однако затем команда стала часто проигрывать серии матчей и опустилась на девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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