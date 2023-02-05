Спортивный директор «Спартака»: команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев поблагодарил за работу бывшего главного тренера команды Игоря Гришина и заявил, что московский клуб продолжает борьбу за попадание в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Мы благодарны Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал в штабе основной команды. Мы ценим его как сильного специалиста, поэтому продолжим наше сотрудничество в рамках системы клуба, где Игорь Владимирович будет заниматься развитием молодых игроков. Исполнять обязанности главного тренера ХК «Спартак» будет Алексей Борисович Заварухин. Команда продолжает борьбу за плей-офф КХЛ», — цитирует Беляева пресс-служба московского клуба.
Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Московский клуб под его руководством начал с восьми побед в девяти матчах. Однако затем команда стала часто проигрывать серии матчей и опустилась на девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.
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