Овечкин просил Василевского пропустить ещё одну шайбу в Матче звёзд НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в полуфинальной встрече Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 Атлантический дивизион обыграл Столичный дивизион со счётом 10:6 (4:3, 6:3).

Российский нападающий Столичного дивизиона Александр Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. После забитой шайбы форвард обратился к российскому вратарю соперника Андрею Василевскому с просьбой пропустить ещё одну шайбу.

«Вася, ещё одну… ещё одну», — кричал Овечкин Василевскому.

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В финале турнира Атлантический дивизион обыграл Центральный со счётом 7:5 и выиграл Матч звёзд НХЛ. В составе победителей выступали россияне – хоккеисты «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и Никита Кучеров.