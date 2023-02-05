Каменский — об отставке Гришина: команда выбыла из первой восьмёрки, её надо встряхнуть

Председатель наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал отставку Игоря Гришина с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.
«Команда по очкам выбыла из первой восьмёрки, её надо встряхнуть, поэтому и руководство согласилось с таким решением. Есть и положительные, и отрицательные моменты в работе Гришина: молодой тренер, это для него хороший опыт, практика, я думаю, что у него будет возможность проявить себя. Талант у него есть», — цитирует Каменского ТАСС.
Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Московский клуб под его руководством начал с восьми побед в девяти матчах. Однако затем команда стала часто проигрывать серии матчей и опустилась на девятое место в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на три очка.
- 5 февраля 2023
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