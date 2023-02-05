Кожевников прокомментировал отставку Гришина с поста главного тренера «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака» и выразил мнение, что проблема клуба состоит в нехватке забивных нападающих.

«Замена второго тренера за сезон – конечно, это неприятно. Я думаю, что проблема в ведущих игроках. Не хватает забивающих нападающих. Лучший бомбардир не забивает уже игр пять, наверное. Не один человек должен забивать. Вароне что-то один хочет создать и всё время очки набирает. Остальные шайбочку по ленточке гоняют, а забить не могут. Мастерства не хватает для голов. А как вы тогда выиграете у команд, которые ложатся, играют через не могу? «Спартак» так пока не может», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Московский клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на три очка. «Спартак» проиграл четыре матча подряд. Следующий матч московский клуб проведёт 7 февраля на выезде с минским «Динамо».