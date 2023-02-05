Директор «Автомобилиста»: Дацюк участвует в подготовке игроков нашей системы

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что Павел Дацюк работает с молодыми игроками екатеринбургского клуба. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год.
«Павел участвует в подготовке игроков нашей системы. Он и на летних сборах находился с командой, пытался ввести интересные нововведения. Ему было сразу сказано, мол, определи, что тебе интересно, и мы будем стараться помогать. Он трудится, познаёт для себя новую ипостась, а там дальше жизнь покажет.
Он очень большое внимание уделяет практически каждому аспекту работы с молодёжной командой, с его участием проходят все моменты, когда он в городе», – цитирует Рябкова ТАСС.
Дацюк является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. В июне 2022 года Павел объявил о завершении игровой карьеры.
- 5 февраля 2023
-
14:50
-
14:37
-
14:07
-
13:40
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:27
-
07:30
-
06:48
-
06:21
-
06:09
-
03:45
-
03:35
-
02:19
-
01:58
-
01:24
-
01:12
-
01:11
-
01:00