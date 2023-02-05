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Директор «Автомобилиста»: Дацюк участвует в подготовке игроков нашей системы

Директор «Автомобилиста»: Дацюк участвует в подготовке игроков нашей системы
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что Павел Дацюк работает с молодыми игроками екатеринбургского клуба. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год.

«Павел участвует в подготовке игроков нашей системы. Он и на летних сборах находился с командой, пытался ввести интересные нововведения. Ему было сразу сказано, мол, определи, что тебе интересно, и мы будем стараться помогать. Он трудится, познаёт для себя новую ипостась, а там дальше жизнь покажет.

Он очень большое внимание уделяет практически каждому аспекту работы с молодёжной командой, с его участием проходят все моменты, когда он в городе», – цитирует Рябкова ТАСС.

Дацюк является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. В июне 2022 года Павел объявил о завершении игровой карьеры.

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