Кросби — о формате плей-офф НХЛ: мне нравится старая схема, когда 1-я команда играет с 8-й

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что старый формат плей-офф НХЛ ему нравится чуть больше нынешнего. С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой команда, занявшая первое место в конференции, играла в первом раунде с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. С 2013 года была введена зона «уайлд-кард» для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

«Мне нравится система «1-8», потому что при таком сложном регулярном чемпионате лидеров нужно вознаградить. Вероятно, это лучший способ обеспечить такое вознаграждение, хотя особой разницы нет. Мне старая схема нравится немного больше», – цитирует Кросби Sportsnet.

При нынешнем формате плей-офф в первом раунде часто встречаются принципиальные соперники, например, «Тампа-Бэй» с «Флоридой», «Эдмонтон» с «Калгари» или «Бостон» с «Торонто».