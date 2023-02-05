«Проблема в руководстве клуба». Гимаев — об отставке главного тренера «Спартака»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал отставку Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака» и выразил мнение, что проблема московского клуба заключается в его руководстве.
«Будет ли Гришин востребован у клубов КХЛ? Гришин – сильный специалист, он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Мы помним победную серию «Спартака», когда он только пришёл. Появилась светлая вспышка в его лице. До его прихода была серия поражений и сама игра команды выглядела не лучшим образом.
Несмотря на то что сейчас «Спартак» начал валиться, я считаю, проблема абсолютно не в Гришине – проблема в руководстве клуба. Нехоккейные люди начинают лезть в раздевалку, начинают учить и чуть ли не составы назначают…
Такая же проблема была и у Миронова. Я считаю, что он нормально работал, пока руководители не стали лезть в дела тренеров, в дела команды. Пока руководство не сменится или нынешнее руководство само не поймёт, что не надо лезть в дела команды, ничего хорошего в «Спартаке» не будет», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 5 февраля 2023
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