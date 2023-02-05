Мартемьянов: договорняки? Пусть диванные эксперты придут и посмотрят, что тут творится

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ) рассказал про отношение к слухам о договорных матчах.
«Четыре из пяти последних игр ушли в дополнительное время? В основное не хотим выигрывать, хотим в дополнительное и по буллитам (смеётся). На нервах играем. Если посмотреть в таблицу, не только у нас много дополнительного времени. И «Ак Барс», и «Адмирал» много играют в дополнительное. Пишут уже в интернете, я почитал… Не часто заглядываю, но пишут уже намёки на делёжки какие-то, договорняки, бред всё это, бред сумасшедшего. Это диванные эксперты сидят, предполагают. Лучше бы на хоккей приходили и смотрели, что тут творится и кипит. Люди на себя шайбу ловят, зубами ловят», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 5 февраля 2023
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