Мартемьянов — о 2:1 с «Адмиралом»: решать вопрос с победой нужно было раньше

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ) и рассказал о восстановлении игроков сибирской команды.

«Во-первых, хотел бы сказать, что все матчи с «Адмиралом» в этом сезоне прошли довольно-таки упорно, очень добротная, хорошая команда, умеющая играть, знающая, что хочет. Сегодняшний матч не исключение. Более активно мы начали, но соперник выдержал наш напор и игра в принципе была равная. Сегодня порадовало большинство, хотя забили всего один гол, хотя неплохо разыгрывали, были моменты. Решать вопрос с победой нужно было раньше. Но в завершении где-то неправильное решение, суета немножко. Похладнокровнее парням надо быть в этом элементе. Думаю, игра могла полегче сложиться. Отметил бы игру обоих вратарей. Были опасные моменты и у наших ворот. Победили в овертайме, это очень радует. По выполнению игрового задания к команде претензий не имею.



Маленькая результативность в последних играх? Я скажу, что, во-первых, не так свежи мы. Всё равно какой-то спад есть, эмоциональный, где-то физический. В прошлом месяце из 22 взяли 18. Команда играет на пределе, это радует очень. Где-то не хватает концентрации. Будем над этим работать, я не думаю, что у нас парни на этом сильно зациклятся. Пораскованнее будут: будет хорошая результативность. Соперник хороший в обороне.



«Сибири» не хватило креатива, чтобы забить больше? Не только креатива, мы играли по счёту всё-таки. 0:0, 0:1 — это не явная победа. Всё-таки с оглядкой на свои ворота мы явно играли. Шашки на голо сегодня не было, старались играть аккуратно, именно на результат.

Одно удаление? Сделали выводы после выезда на Дальний Восток. Одно удаление, но какое — нам сразу забили, к сожалению.



Сроки восстановления травмированных? Сетдиков в процессе, Литовченко уже принимает приличные нагрузки, возможно появится с Магнитогорском, в поездку, скорее всего, точно поедет. У Короткова даже не травма, а повреждение. Рекомендовали покой некоторое время. Но он в зале усиленно занимается. У Соловьёва старая травма немножко открылась, рецидив, скажем так. Тоже катается. Возможно, в поездку уже пять пятёрок поедет.



Последствия дальневосточного выезда? Были, честно скажу. Я себя, не бегая на площадке, ощущаю немножко не в своей тарелке. Должны уже вот-вот отойти. Мы щадящий режим подготовки сделали в этом плане.



Сочетание Назаревич-Овчинников? Активности очень много значения придавали. Парни молодые. Назаревич после травмы вышел, соскучился по хоккею. У них с Овчинниковым есть связка, они очень много разговаривают между собой. Живинка такая была. Я надеюсь, если парни будут работать и не останавливаться, забьют голы и всё будет нормально у них.



Клубы дают паузы лидерам? Посмотрим, я не собираюсь наши секреты раскрывать. Будет кем заменить, дадим, может быть. Может, кто-то ставит перед собой задачу весь чемпионат сыграть полностью. Те, кто сыграл много игр, я их физической формой доволен. Парни всегда в тонусе, нет времени расслабляться. Передышка может негативно сказаться, палка о двух концах», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.