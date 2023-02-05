Нападающий «Сибири» Яковлев: игра была сложная, «Адмирал» ничего не давал сделать в атаке

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ).
«Отличное настроение. Я рад, что забил, но нужно матчи доводить такие до логического завершения, не давать шансов сопернику. Желательно в основное время побеждать, таблица плотная, нельзя делиться ни с кем очками.
Во втором периоде долго владели преимуществом? Противник хорошо строится в обороне, особо шансов не даёт. Как говорит у них тренер: «Я противный тренер, и играем мы противно». Игра была сложная, они ничего не давали сделать в атаке.
Маленькая результативность в последних матчах? У нас сегодня двое ребят-нападающих вышли с травмы. Нужно Шашкову и Назаревичу вкатиться. Если мы будем играть как надо, то мы в атаке улучшим свою игру.
Следующая игра — против «Трактора»? Однозначно получится вязкая и тяжёлая. Все игры у нас плотно идут. Вроде тоже владеем инициативой в основном, но в итоге мы проигрываем матчи. У нас должен быть урок: в таких играх мы должны извлекать максимум пользы. Я надеюсь, у нас долгий сезон ещё впереди, мы должны учиться, учиться и работать.
Мой гол в овертайме? Тренеры говорят, что раз полез, лезь до конца. Вот я и полез на пятак. Вылез и ковырнул её под перекладинку, ничего особенного», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Яковлев стал автором победной шайбой сибиряков, забросив в овертайме.
- 5 февраля 2023
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