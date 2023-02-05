Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Яковлев: игра была сложная, «Адмирал» ничего не давал сделать в атаке

Нападающий «Сибири» Яковлев: игра была сложная, «Адмирал» ничего не давал сделать в атаке
Комментарии

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ).

«Отличное настроение. Я рад, что забил, но нужно матчи доводить такие до логического завершения, не давать шансов сопернику. Желательно в основное время побеждать, таблица плотная, нельзя делиться ни с кем очками.

Во втором периоде долго владели преимуществом? Противник хорошо строится в обороне, особо шансов не даёт. Как говорит у них тренер: «Я противный тренер, и играем мы противно». Игра была сложная, они ничего не давали сделать в атаке.

Маленькая результативность в последних матчах? У нас сегодня двое ребят-нападающих вышли с травмы. Нужно Шашкову и Назаревичу вкатиться. Если мы будем играть как надо, то мы в атаке улучшим свою игру.

Следующая игра — против «Трактора»? Однозначно получится вязкая и тяжёлая. Все игры у нас плотно идут. Вроде тоже владеем инициативой в основном, но в итоге мы проигрываем матчи. У нас должен быть урок: в таких играх мы должны извлекать максимум пользы. Я надеюсь, у нас долгий сезон ещё впереди, мы должны учиться, учиться и работать.

Мой гол в овертайме? Тренеры говорят, что раз полез, лезь до конца. Вот я и полез на пятак. Вылез и ковырнул её под перекладинку, ничего особенного», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Яковлев стал автором победной шайбой сибиряков, забросив в овертайме.

Новость по теме
Мартемьянов: договорняки? Пусть диванные эксперты придут и посмотрят, что тут творится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023