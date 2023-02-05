«Металлург» прервал серию поражений, одержав победу над «Трактором» в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Металлург» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
На второй минуте первого периода счёт открыл Филипп Майе с передач Григория Дронова и Николая Голдобина. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Пётр Хохряков.
На 12-й минуте второго периода вывел гостей вперёд Теэму Пулккинен с передач Ильи Карпухина и Петра Хохрякова. На 16-й минуте периода счёт 2:2 сделал Денис Зернов с передач Григория Дронова и Николая Голдобина.
В овертайме победу хозяевам принёс бросок Григория Дронова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 5 февраля 2023
-
17:14
-
17:14
-
17:06
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:11
-
15:59
-
15:53
-
15:23
-
14:50
-
14:37
-
14:07
-
13:40
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:26
-
11:10
-
11:00
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:27