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«Металлург» прервал серию поражений, одержав победу над «Трактором» в овертайме

«Металлург» прервал серию поражений, одержав победу над «Трактором» в овертайме
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Металлург» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт открыл Филипп Майе с передач Григория Дронова и Николая Голдобина. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Пётр Хохряков.

На 12-й минуте второго периода вывел гостей вперёд Теэму Пулккинен с передач Ильи Карпухина и Петра Хохрякова. На 16-й минуте периода счёт 2:2 сделал Денис Зернов с передач Григория Дронова и Николая Голдобина.

В овертайме победу хозяевам принёс бросок Григория Дронова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Майе (Дронов, Голдобин) – 01:28 (5x5)   1:1 Хохряков – 17:04 (5x5)   1:2 Пулккинен (Карпухин, Хохряков) – 31:57 (5x5)   2:2 Зернов (Дронов, Голдобин) – 35:32 (5x5)   3:2 Дронов (Майе) – 60:35 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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