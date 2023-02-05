«Металлург» прервал серию поражений, одержав победу над «Трактором» в овертайме

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Металлург» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На второй минуте первого периода счёт открыл Филипп Майе с передач Григория Дронова и Николая Голдобина. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Пётр Хохряков.

На 12-й минуте второго периода вывел гостей вперёд Теэму Пулккинен с передач Ильи Карпухина и Петра Хохрякова. На 16-й минуте периода счёт 2:2 сделал Денис Зернов с передач Григория Дронова и Николая Голдобина.

В овертайме победу хозяевам принёс бросок Григория Дронова.

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