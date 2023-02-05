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Игрок «Трактора» схватился за голову после потрясающего сейва Кошечкина

Игрок «Трактора» схватился за голову после потрясающего сейва Кошечкина
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Металлург» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В третьей двадцатиминутке голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин совершил шикарный сейв на форварде челябинцев Никите Тертышном. Вратарь вытащил шайбу из пустого угла ловушкой. После спасения хоккеист гостей схватился за голову.

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39-летний голкипер в текущем сезоне провёл за «Металлург» 21 матч, в которых одержал восемь побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,59. В следующем матче «Магнитка» сыграет дома со СКА 7 февраля.

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