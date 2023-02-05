Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА установил клубный рекорд по количеству побед в домашних матчах регулярки КХЛ

СКА установил клубный рекорд по количеству побед в домашних матчах регулярки КХЛ
Комментарии

СКА установил новый клубный рекорд по количеству побед в домашних матчах, сообщает официальный сайт армейцев. Победа в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги над «Ак Барсом» (7:4) стала для санкт-петербургской команды 26-й домашней.

На это достижение у армейцев ушла 31 игра, предыдущим лучшим показателем были 25 побед в 30 домашних встречах регулярного сезона-2016/2017.

СКА в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых одержал 44 победы с 16 поражениями. С 93 набранными баллами клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче армейцы сыграют с магнитогорским «Металлургом» 7 февраля в 17:00 мск.

Новость по теме
Вайсфельд: у СКА сейчас нет нацеленности на результат, начинают допускать вольности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023