СКА установил клубный рекорд по количеству побед в домашних матчах регулярки КХЛ

СКА установил новый клубный рекорд по количеству побед в домашних матчах, сообщает официальный сайт армейцев. Победа в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги над «Ак Барсом» (7:4) стала для санкт-петербургской команды 26-й домашней.

На это достижение у армейцев ушла 31 игра, предыдущим лучшим показателем были 25 побед в 30 домашних встречах регулярного сезона-2016/2017.

СКА в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых одержал 44 победы с 16 поражениями. С 93 набранными баллами клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче армейцы сыграют с магнитогорским «Металлургом» 7 февраля в 17:00 мск.