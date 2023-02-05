Гатиятулин назвал причину поражения «Трактора» от «Металлурга»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итог встречи с «Металлургом» (2:3 ОТ) и рассказал об игре голкиперов челябинского клуба.

«Наверное, какое-то время потребовалось, чтобы войти в игру. Соперник начал активно, мы уступали в движении. Пропустили быстрый гол. Поправили кое-что на скамейке, стали больше играть с шайбой, играть быстрее и потихоньку выровняли игру, дальше хорошо играли. В первом периоде сравняли, во втором даже выходили вперёд. В третьем периоде играли хорошо, создавали моменты, но реализация сегодня решила исход матча.

Карпухин был сегодня заметен? Он по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперёд. Знаем его сильные стороны и стараемся их развивать. В целом мы стали меньше ошибок допускать у себя в зоне, играть плотнее, контролировать шайбу в зоне атаки. Те ошибки, которые случаются, подчищают вратари. Они оба хорошо играют, смотрим по их состоянию – кто больше готов на конкретный матч.

Как проходит восстановление Бурдасова? Предварительно было две недели, но пока всё так же, без изменений», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» после 60 игр имеет в активе 59 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Востока.