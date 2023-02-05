Игрок «Металлурга» Дронов: я всегда нацелен на ворота. Сегодня больше долетало
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ).
«Хорошие впечатления, но на этом не надо останавливаться, нужно добавлять дальше с каждой игрой. В принципе, сегодня неплохо играли. За этот матч надо цепляться и продолжать.
Сегодня был очень нацелен на ворота? Я всегда, в принципе, нацелен. Просто сегодня больше долетало. Конечно, для каждого хоккеиста, я думаю, немаловажно – набирать очки, забивать. Это всегда даёт уверенность, особенно когда голы забиваешь. Как-то чувствуешь себя больше раскрепощённым, меньше нервничаешь», — цитирует Дронова официальный сайт КХЛ.
В матче с «Трактором» Дронов забил победный гол в овертайме и отдал две результативные передачи.
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