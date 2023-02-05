«Локомотив» уверенно победил «Сочи», забросив четыре безответные шайбы

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артур Каюмов с передач Георгия Иванова и Максима Осипова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 12-й минуте третьего периода преимущество хозяев удвоил Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Александра Елесина. Спустя полторы минуты счёт 3:0 сделал Даниил Бут с передач Еремея Шумилина и Максима Осипова. На 17-й минуте периода довёл счёт до крупного Александр Полунин с передачи Никиты Черепанова.
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- 5 февраля 2023
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