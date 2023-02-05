Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» уверенно победил «Сочи», забросив четыре безответные шайбы

«Локомотив» уверенно победил «Сочи», забросив четыре безответные шайбы
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» принимал на своём льду «Сочи». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Артур Каюмов с передач Георгия Иванова и Максима Осипова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 12-й минуте третьего периода преимущество хозяев удвоил Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Александра Елесина. Спустя полторы минуты счёт 3:0 сделал Даниил Бут с передач Еремея Шумилина и Максима Осипова. На 17-й минуте периода довёл счёт до крупного Александр Полунин с передачи Никиты Черепанова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Каюмов (Иванов, Осипов) – 16:15 (5x5)   2:0 Берёзкин (Каюмов, Елесин) – 51:19 (5x4)   3:0 Бут (Шумилин, Осипов) – 52:46 (5x5)   4:0 Полунин (Черепанов) – 56:19 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023