Голдобин: «Металлургу» не хватало завершения. Крутим-вертим, а голов не забиваем

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 ОТ) и оценил игру своего одноклубника Григория Дронова.

«Металлургу» удалось хорошее начало: забили быстрый гол. Почему не произошло голевого продолжения? Моменты у нас были, просто мы их не использовали. У нас все звенья хорошо играли в атаке.

Чем озадачил «Трактор» по сравнению с предыдущими матчами? Они стали играть, конечно, намного лучше. Тем более сейчас осталось играть 10 матчей до конца регулярного чемпионата. Им нужно попадать в плей-офф. И у нас тоже нелёгкая позиция. Поэтому теперь все играют ответственнее.

Что помешало забить больше одной шайбы во втором периоде? Чего не хватало при завершении? Как раз завершения и не хватало. Я думаю, нам надо немножко поработать над этим. Так, мы крутим-вертим, а голов не забиваем. Бывают такие игры, мне кажется.

В третьих периодах на домашней площадке «Металлург» играет не так, как хотелось бы болельщикам? Да, мы пытаемся это вернуть. Мы и во вторых периодах должны доминировать. И в третьих периодах мы обычно хорошо играем. Сейчас немножко упустили это вниз. Поэтому ищем-ищем эту игру.

Удивлён результативностью Дронова в последних матчах? Да у него бросок — дай бог такой каждому! У меня бы был такой… Хорошо, что он использует его, да ещё и передачи раздаёт. Сегодня просто его день. И до этого забивал две игры подряд. Поэтому пусть продолжает в том же духе. Мы на Григория надеемся.

Что нужно, чтобы обыграть СКА в следующем матче? Хорошо поужинать. Выспаться. И с новыми силами идти в бой. Думаю, будет очень интересная игра», — приводит слова Голдобина сайт «Металлурга».

После победы «Металлург» набрал 72 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.