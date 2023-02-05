Главный тренер «Локомотива» Никитин: давно запланировали дать поиграть молодёжи

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог встречи с «Сочи» (4:0) и рассказал о выборе состава на матч.

«Два периода держали нас в напряжении. Второй гол очень помог, ребята раскрепостились. У нас поиграла молодёжь, внесла энергию. Достаточно было позитивных моментов. Готовимся дальше.

Выбор состава? Давно запланировали дать поиграть молодёжи. Некоторые ребята из основного состава уже провели по 60 матчей в сезоне, сегодня была 15-я игра за месяц, это большая нагрузка. Плюс – это шанс для молодых ребят поиграть в мужской хоккей. Мы тут решали две задачи. В ближайшей игре продолжим это делать. Чемпионат идёт, мы пытаемся готовиться к плей-офф и восстановиться.

Прогресс Кожевникова? Есть простая пословица: стабильность – признак мастерства. Лёхе пока не хватает стабильности, потому что он ещё слишком молодой человек. Но Кожевников повзрослел за этот год в плане психологической устойчивости. Я не хочу его перехваливать, но он стабильно попадает в состав. Это мужская школа. Мы хотим, чтобы он её прошёл и стал не седьмым защитником, а зашёл в первую шестёрку.

Заслужил ли Шумилин основной состав? От него будет всё зависеть. Он здорово распорядился своим шансом. Кстати, у него было достаточно моментов в первые два периода. После второго мы ему сказали: здесь хоккей быстрее, если есть полумомент – используй. Он – молодчик, два периода ему хватило адаптироваться. Еремей был с нами летом, мы представляли, кого брали. Не каждый может прийти во взрослую раздевалку и остаться мужичком. Мы позвонили Ярославу Люзенкову, он порекомендовал его и сказал, что Шумилин будет лучше смотреться в звене с Бутом и Волковым», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» после победы набрал 80 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославцы сыграют дома с «Амуром» 7 февраля.