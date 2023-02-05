«Этот матч дорогого стоит». Главный тренер «Барыса» Скабелка — о 6:5 с ЦСКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над ЦСКА (6:5 ОТ) и рассказал, что его команда постоянно догоняла в счёте.

«Хочу поблагодарить команду. У нас очень насыщенный календарь. С 3 января по 5 февраля сыграли 17 матчей. Не всё и не всегда складывалось, как мы хотели. Этот матч дорогого стоит в плане командной химии и всего остального. Больше особо говорить не хочу. Рады этой победе. Важные для нас два очка. Отдохнём. Сейчас у нас неплохая пауза в семь дней. Подготовимся к концовке регулярного чемпионата.

Сегодня был похожий матч на матч с «Автомобилистом» 24 декабря, когда тоже отыгрывались на протяжении всей игры? Не совсем. Надо сказать, ЦСКА — мощная команда, и физически, и по мастерству. Непросто нам было сдерживать атаки. Были ошибки. Но здесь важно не то, что ошибаешься, а насколько партнёры готовы исправлять эти ошибки. Разные матчи. Там многое получалось по игре, была равная игра. Не могу сказать, что сегодня два периода была равная игра. В третьем периоде мы взяли под контроль шайбу, перестали отбрасываться, стали интересно играть в атаке. Плюс наш видеотренер помог. Засчитай нам эту шайбу, было бы сложно отыграться и перевести игру в овертайм.

Удивлён, что команда бесконечно отыгрывалась? Знаете, если отвечать на ваш вопрос расширенно, мы очень хороший матч сыграли в Казани. Пропустили такой нелепый гол. Имели хорошее преимущество, много играли с шайбой, много играли в атаке против мощной команды. Пропустили в численном большинстве. Конечно, мы всей командой были расстроены. С московским «Динамо» была хорошая игра. Третий период был не хуже, чем с ЦСКА, Нам просто не удалось забить, выиграть в основное время или перевести игру в овертайм. Сегодня просто пошли голы. Получалось забивать, что не получалось в матчах с «Ак Барсом» и «Динамо». Естественно, поражения чуть-чуть прибивают. Когда выигрываешь, хотя бы цепляешься за очки, учитывая наше сегодняшнее положение», — цитирует Скабелку Шайба.kz

«Барыс» набрал 59 очков после 62 матчей и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции.