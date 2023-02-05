Фёдоров: ЦСКА делал ненужные телодвижения, терял шайбу и получил три ненужных гола

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Барыса» (5:6 ОТ) и рассказал про концовку третьего периода.

«Барыс» играл быстро, здорово действовал с шайбой, забил. У нас были небольшие ошибки в зоне обороны, но до третьего периода мы контролировали игру. Потом не смогли справиться с какими-то эмоциями. Отдавали шайбу сопернику, «Барыс» завершал свои моменты голами и мы ушли в овертайм. Там мы позиционно проиграли и получили гол.

Удалось кое-что уже посмотреть, оценить моменты, почему нам забили и как нам забили. Концовка третьего периода не сложилась. Огорчает и расстраивает то, что мы владели шайбой при этом. Делали ненужные телодвижения, теряли шайбу до нашей синей линии и получили три ненужных гола. Это тяжело. Следующая игра будет хорошим тестом — думаю, мы всё поправим и вернём хоккей, который приносит результат», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА в следующем матче сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» 7 февраля в 17:00 мск.