Нападающий «Барыса» Михайлис стал пятым игроком клуба, который набрал 5+ очков в матче

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис забросил две шайбы, сделал три голевые передачи в игре с ЦСКА и впервые в карьере набрал пять очков в одном матче.
Это пятый случай, когда игроки «Барыса» набирают пять и более очков в отдельно взятом матче КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Полностью список игроков казахстанского клуба с 5+ очками в одном матче выглядит так:
Брэндон Боченски – 2+4 в матче с «Нефтехимиком» (05.02.2012);
Дастин Бойд – 3+2 в матче с «Нефтехимиком» (05.02.2012);
Брэндон Боченски – 2+3 в матче с «Амуром» (28.12.2013);
Найджел Доус – 3+2 в матче с «Салаватом Юлаевым» (04.09.2014);
Никита Михайлис – 2+3 в матче с ЦСКА (05.02.2023).
Напомним, в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали гости.
- 5 февраля 2023
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