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На покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов. Клуб не переедет в другой город

На покупку «Оттавы» есть как минимум 15 претендентов. Клуб не переедет в другой город
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что на покупку «Оттавы Сентаорз» есть как минимум 15 претендентов.

«Как минимум 15 групп инвесторов проявили серьёзный интерес к покупке клуба и взяли на себя труд подать заявки. В ближайшие несколько недель этот список будет сокращён. Я хочу пояснить, что будущий покупатель сохранит клуб в Оттаве. Я говорю это, чтобы не было никаких спекуляций.

Существует отличная возможность перевезти команду в центр города, что делает перспективы ещё более захватывающими», – приводит слова Беттмэна Sportsnet.

Напомним, в начале ноября 2022 года «Оттава Сенаторз» объявила о начале процесса продажи клуба. Одним из потенциальных покупателей является канадский актёр Райан Рейнольдс.

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