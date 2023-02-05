«Нью-Йорк Айлендерс» подписал восьмилетний контракт с форвардом Бо Хорватом

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал восьмилетний контракт с нападающим Бо Хорватом, сообщает официальный сайт «островитян». Хоккеист перешёл из «Ванкувер Кэнакс» во вторник, 31 января.

В минувшие выходные Хорват представлял «Айлендерс» на Матче всех звёзд НХЛ — 2023 вместе с нападающим Броком Нельсоном и вратарём Ильёй Сорокиным.

27-летний Хорват набрал 54 очка (31+23) в 49 играх за «Кэнакс» в этом сезоне. В этом сезоне Хорват занимает второе место в НХЛ по количеству проведённых вбрасываний (1116).

«Кэнакс» выбрали Хорвата под общим девятым номером на драфте НХЛ 2013 года. В 621 игре за «Ванкувер» форвард забил 201 гол и сделал 219 передач, набрав в общей сложности 420 очков. Последние четыре сезона он был капитаном «Ванкувера».