Комиссар НХЛ Беттмэн отреагировал на критику Гашека в адрес российских игроков

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался по поводу слов чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который подверг критике участие россиян в Матче звёзд НХЛ.

«Доминик Гашек был активным критиком в течение последнего года. Он имеет право на своё мнение, но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — приводит слова Беттмэна Ilta-Sanomat.

В звёздном уикенде НХЛ приняли участие девять россиян, что стало национальным рекордом. Ранее Гашек назвал участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации» (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

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