Вайсфельд: Ларионов в 62 года встаёт за пульт, никого не тренировал и показывает результат

Известный российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал про игру «Торпедо» в текущем сезоне.

«Насколько стало откровением выступление «Торпедо» в нынешнем сезоне? Да, конечно, это стало самой большой сенсацией со знаком плюс. Откровенно говоря, даже представить себе не мог, что они так будут играть. Перед началом сезона в одном из изданий мы анализировали, кто не попадёт точно в плей-офф. Первый кандидат – «Торпедо». А теперь такая история… Прямо какая-то аномалия. Даже не знаю, чем это объяснить.

Гением Ларионова? Понятно, что это работа Ларионова и его штаба. Но все равно как-то ненормально выглядит. Но показательным будет даже не нынешний плей-офф. Допускаю, в предстоящем Кубке Гагарина они выступят хорошо, а вот в следующий сезон не факт, что смогут удержаться на таком же уровне.

Работа Ларионова показывает, что можно достигать результата с минимальными тратами, показывая ещё и красивый хоккей? Какой-то анализ будет. Но меня немножко смущает вся эта ситуация: набрали ребят, которых особо никто не знал, а сейчас они выходят чуть ли не на уровень сборной. Хочется понять: это просто стечение обстоятельств или такая гениальная селекция? Поэтому и говорю, что хотелось бы посмотреть на «Торпедо» в следующие несколько лет.

Тут много странностей. При всём уважении к Ларионову. Он – великий игрок, но человек в 62 года встаёт за пульт, никого до этого не тренировал и показывает такой результат! Как-то выглядит аномально! Но тем интереснее наблюдать, как вся эта история будет развиваться.

А если бы у «Торпедо» был состав уровня СКА или хотя бы «Локомотива», чтобы они творили? Не факт, что получилось бы. Эти ребята смотрят Ларионову в рот, ведь понятно, что он для большинства людей хоккейный авторитет. Но, к примеру, Радулов, Шипачёв – состоявшиеся игроки, их реакцию трудно прогнозировать. Тут нет линейной зависимости», — цитирует Вайсфельда «Спорт уик-энд».

Нижегородский клуб занимает второе место в таблице Запада, имея в активе 82 очка.