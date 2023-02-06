Хорват: «Айлендерс» могут выиграть Кубок Стэнли уже сейчас. Есть костяк отличных игроков

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с «островитянами».

«Клуб хорошо известен своей культурой, организацией. Думаю, они могут выиграть [Кубок Стэнли] уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, как побеждать. Жду не дождусь, чтобы стать частью команды на восемь лет.



Я приятно взволнован возможностью побороться за что-то серьёзное на завершающем этапе сезона. Биться за место в плей-офф мне доводилось редко, поэтому хочу воспользоваться этим сполна», — приводит слова Хорвата сайт НХЛ.

Напомним, накануне «Айлендерс» объявили о подписании восьмилетнего контракта с игроком на общую сумму $ 68 млн. В текущем сезоне Хорват провёл 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.