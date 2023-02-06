Слуцкий: к хоккеистам лояльное отношение. В футболе чем больше оскорбишь, тем кликабельнее

Бывший главный тренер футбольных клубов ЦСКА, «Халл-Сити», «Витесс» и «Рубин» Леонид Слуцкий разъяснил разницу в отношении к футболу и хоккею.

«Было сложно работать в Казани, потому что местная пресса достаточно серьёзно давила? Что делает такое казанская пресса, что и футбольному, и хоккейному тренеру с ней тяжело? Мне не было тяжело. Мне абсолютно не было тяжело. Всё-таки при всем огромном уважении к хоккеистам, тренерам, хоккейным процессам, во-первых, всё, что связано с хоккеем, мы оцениваем гораздо более позитивно – это касается средств массовой информации, прессы и так далее. К хоккеистам в целом более такое лояльное отношение.



Люди, которые работают, например, на «КХЛ ТВ», культивируют только, скажем так, позитивные моменты в хоккее, понимая, что это важная индустрия. Как раз таки, например, ваше сообщество – меня поражает, что никогда комментаторы не скажут плохо, никогда не скажут плохо эксперты. Все время пытаются объяснить, как-то защитить игроков и тренеров. Это классно, что у вас так.



В футболе абсолютно не так. Наоборот, чем большую глупость скажешь, чем больше ты кого-то оскорбишь, тем это более кликабельно. Мы уже говорили про нереализовавшихся в новом виде деятельности бывших футболистов. Ещё раз говорю, я ни разу не назвал ни одного имени, потому что их прям когорта.



Там то же самое – и журналисты, или бывшие, или нынешние, и комментаторы – ну, они тоже себе позволяют просто нечеловеческие глупости произносить. Поэтому мне всё время смешно», — заявил Слуцкий в интервью телеведущему Денису Казанскому в программе «Футбол не хоккей» на «Первом канале».