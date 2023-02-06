Василевский-старший – об игре Кареева в «Салавате»: констатирую, что пациент пока болен

Бывший голкипер, а ныне тренер в школе «Салавата Юлаева», Андрей Василевский-старший оценил игру вратарей уфимского клуба – Ильи Ежова и Андрея Кареева.

«Когда я только узнал, что образуется такая пара, то сразу испытал положительные эмоции. Подумал, что сильнейшая пара в лиге будет. Но сезон так не показал. Кареев где-то на личных мотивах здорово сыграл, но не с сильными командами. Может, и пару сильных зацепил. В общем, более надёжным выглядит Ежов. И это считаю не только я, но и тренеры. Илья оставляет команду в игре. Да, бывают ошибки. Но у кого их нет? Я изначально ставил Ежова выше Кареева. Он в любой комбинации атаки на его ворота более готов, чем Кареев.



В чём минусы Кареева? Он в своей детской команде вырос глубоко вторым вратарём. Там играл Иван Налимов, тоже хороший вратарь. Может, у него и остался комплекс второго. Да, он уехал в Финляндию. Но не забывайте, что финны очень строго обороняются. У них есть этот заготовленный конверт в виде четырёхугольника, которым они держат поле. А из конверта бросайте – ради Бога. Для вратаря это несложные броски. Да, может, есть контратаки, но, в основном, так не делается. И вот Кареев опять попадает в команду, которая проповедует другой хоккей, и ему очень тяжело к этому адаптироваться.



Может, он обижен на кого-то, кто-то ему должен или ещё чего. Надо с этого начинать. А Ежову в этом плане проще, он пуд соли съел с командами, понял, как всё решать. Всё от него зависит. Он в себе должен разобраться, ещё раз покопаться, перезагрузиться. Да, у него хорошие данные, видение игры. Но дальше-то что? Надо быть командным игроком, а не единоличным. Такое впечатление, что он придерживается позиции, будто он один, а команда так. Я говорю так, потому что сам через это прошёл. Были моменты, когда я ставил себя выше, а, оказывается, совсем не так всё. Когда перезагружался, то лучше всё проходило и побед больше было.

Ни команда, ни менеджмент, ни тренеры пока не увидели в нём командного игрока. Но я просто констатирую, что пациент пока болен», — цитирует Василевского-старшего «БИЗНЕС Online».

Кареев в текущем сезоне провёл 27 матчей с 92,5% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 1,95.